Прилеты двух рейсов в Южно-Сахалинск задерживаются из-за непогоды

ТАСС, 20 ноября. Два рейса из Курильска и Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск задерживаются из-за непогоды, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе аэропорта административного центра Сахалинской области.

Согласно информации на онлайн-табло, прилет самолета из Курильска, который должен был прибыть в 11:40 (03:40 мск), ожидается в 20:30 (12:30 мск), из Александровска-Сахалинского - в 18:30 (10:30 мск).

Кроме этого, рейс с маршрутом Южно-Сахалинск - Курильск задержан до 17:00 (09:00 мск). Самолет должен был вылететь в 08:15 (00:15 мск).

Как уточнили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска, рейсы из вышеперечисленных городов задерживаются из-за непогоды, отмечается сильный боковой ветер.

В столице региона температура составляет минус шесть градусов, солнце. В региональном управлении МЧС России сообщали, что 20 ноября на территории Александровск-Сахалинского района прогнозируется умеренный снег, на побережьях метель, усиление ветра до 18-23 м/с, в Курильском районе прогнозировали умеренный дождь, ветер 27-32 м/с.