Полиция в Томской области разыскивает пропавшего подростка

ТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Томской области разыскивают пропавшего подростка 2004 года рождения, ушедшего из дома днем 19 ноября. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

"В дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение о том, что 19 ноября около 15:00 (11:00 мск) подросток 2004 года рождения ушел из дома, расположенного в селе Чердаты, и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы подростка: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, на левом предплечье татуировка в виде надписи на английском языке. Мальчик был одет в черную куртку с капюшоном и черные спортивные брюки.