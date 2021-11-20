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После ДТП с автобусом в Нижегородской области в больницу обратилась еще одна пострадавшая

По результатам обследования в госпитализации она не нуждалась

ТАСС, 20 ноября. Еще одна женщина обратилась в больницу после аварии с автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Нижегородской области.

"По состоянию на 10:00 20 ноября 2021 года самостоятельно в ЦРБ обратилась еще одна женщина. По результатам обследования в госпитализации не нуждалась. Итого: пострадали 14, госпитализировано трое, 11 направлены на амбулаторное лечение", - сообщает пресс-служба.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что среди пассажиров, находившихся в салоне, детей нет. Автобус совершал заказной рейс в Иваново. В 06:10 на 333 км Нижний Новгород - Иваново перевернулся. Как уточнили в ГИБДД области, водитель не учел дорожные условия. В автобусе находились водитель и 34 пассажира. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку.

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