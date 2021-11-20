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Четыре человека пострадали в результате ДТП с пешеходами в центре Петербурга

Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Трое пешеходов и пассажир автомобиля пострадали в субботу в результате ДТП на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 07:45 у дома 69 по Лиговскому проспекту произошло ДТП с автомобилем Volvo и Mazda. После столкновения вторая машина выехала на тротуар, где находились пешеходы.

"В результате аварии автомобиль Mazda заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов. 20-летний мужчина-пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии, пешеходы, женщина 50 и мужчина 62 лет, а также 35-летняя пассажирка автомобиля Mazda госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, всего после ДТП за медицинской помощью обратились пять человек, одному помощь оказана на месте, четверо госпитализированы.

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