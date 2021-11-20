Очаг пожара, при котором пострадала Хлебникова, находился в ее кровати

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы начался с ее кровати. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой", - сказал собеседник агентства. Она получила ожоги лица и отравление продуктами горения.

По данным МЧС, неосторожность при курении сигарет является причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей, с причинением серьезного материального ущерба.

Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице произошел вечером 18 ноября. Его площадь составила 10 кв. м. Пострадали два человека, включая саму певицу. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ. Состояние Хлебниковой оценивается как тяжелое.