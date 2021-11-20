В Москве из антикварного магазина режиссера Наумова похитили статуэтку за 850 тыс. рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после заявления режиссера Алексея Наумова о похищении из его антикварного магазина статуэтки "Расставание" братьев Моро за 850 тыс. рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 19 ноября в полицию с письменным заявлением обратился Алексей Наумов. Он сообщил, что неизвестные похитили из магазина "Антикзон" на Рождественском бульваре, дом 10/7, строение 1, где он работает генеральным директором, статуэтку "Расставание" братьев Моро стоимостью 850 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, статуэтка находилась на реализации, при этом правоустанавливающие документы на нее предоставлены не были. "Полиция по данному факту проводит проверку", - добавил он.

Алексей Наумов - российский актер и режиссер. Он снимался в фильмах "Ледокол" и "Звезда эпохи".

Братья Моро - скульпторы эпохи модерн. Пропавшая статуэтка является прототипом большой скульптуры, которую авторы хотели представить на выставке в Париже в 1863 году.