Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в городе Волжский Волгоградской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Маршрутка поворачивала налево по Пушкина на 40 лет Победы <...> Пострадал водитель легкового автомобиля и три пассажира маршрутки", - сообщили в пресс-службе, отметив, что среди пострадавших пассажиров маршрутного такси девочка 2015 года рождения.