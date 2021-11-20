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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Волгоградской области

Среди них шестилетний ребенок

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в городе Волжский Волгоградской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Маршрутка поворачивала налево по Пушкина на 40 лет Победы <...> Пострадал водитель легкового автомобиля и три пассажира маршрутки", - сообщили в пресс-службе, отметив, что среди пострадавших пассажиров маршрутного такси девочка 2015 года рождения.

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