Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 под Владимиром

ВЛАДИМИР, 20 ноября. /ТАСС/. Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-7 "Волга" в Лакинске Владимирской области после того, как ее задел грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз. По предварительным данным, пострадавших нет, движение по трассе полностью перекрыто. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"20 ноября в Лакинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего конструкция частично обрушилась. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время движение на данном участке полностью остановлено. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются, принимаются меры для устранения последствий происшествия", - сказали в полиции.

По данным пресс-службы Упрдора "Москва - Нижний Новгород", ДТП произошло около 13:30 мск на 152-м км федеральной автодороги М-7 "Волга".

Движение по участку перекрыто в обе стороны, объехать место происшествия можно через Ставрово - Вишневый - Покров с выходами на 103 км и 156 км М-7. Ведется информирование по 15 радиоканалу. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации. Дорожники приступили к ликвидации последствий происшествия, на место направлена тяжелая техника.