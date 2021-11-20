В Москве возбудили дело после хищения 3,4 млн рублей из банка

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как один из сотрудников банка в центре Москвы передал сведения клиентов неизвестному, что позволило похитить 3,4 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что один из сотрудников столичного банка, выполняющий обязанности главного финансового консультанта, на своем рабочем месте в офисе на Зубовском бульваре, дом 27, строение 1, скопировал информацию о клиентах, составляющую банковскую тайну, и через Telegram передал данные сведения неизвестному", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, в результате банку был нанесен ущерб на 3 438 161 рублей. "Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну")", - добавил он. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположено отделение ВТБ банка.