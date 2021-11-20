При столкновении трех машин на западе Москвы погибли два человека

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили данную информацию. По данным ведомства, выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW стал причиной ДТП.

"В 15:10 водитель BMW 6-й серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, число погибших возросло до двух. В ГИБДД уточнили, что пострадавший пассажир BMW умер в больнице.

Организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Кроме того, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.