Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Блогер Саид Губденский находился за рулем BMW, который попал в ДТП на западе Москвы, он погиб. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Блогер Саид Губденский занимался автомобильной тематикой. У него 494 тыс. подписчиков в Instagram.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. По данным столичной ГИБДД, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW. Как сообщалось ранее, водитель BMW погиб на месте, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине.

Движение затруднено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.