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Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы

Погибший вел блог на автомобильную тематику

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Блогер Саид Губденский находился за рулем BMW, который попал в ДТП на западе Москвы, он погиб. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Блогер Саид Губденский занимался автомобильной тематикой. У него 494 тыс. подписчиков в Instagram.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. По данным столичной ГИБДД, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW. Как сообщалось ранее, водитель BMW погиб на месте, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине.

Движение затруднено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги
Россия
При столкновении трех машин на западе Москвы погибли два человека
По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу движения
При столкновении трех машин на западе Москвы погибли два человека
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