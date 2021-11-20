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Президент Федерации автоспорта Дагестана погиб в ДТП на западе Москвы

В аварии также погиб блогер Саид Губденский

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов - второй погибший в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В автомобиле BMW вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось, он также умер от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. В результате на месте происшествия погиб водитель BMW, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, за рулем BMW находился блогер Саид Губденский. Он снимал видео по автомобильной тематике. У него 494 тыс. подписчиков в Instagram. Причинами столкновения, предварительно, стало превышение скорости и избыточные перестроения - "игра в шашки". По данным столичной ГИБДД, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве, движение на месте автоаварии полностью восстановили.

Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана - это региональная общественная организация, которая объединяет любителей активной езды на специальных выделенных под эти цели трассах.

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