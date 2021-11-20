В Казани возбудили дело из-за продажи алкоголя без лицензии после отравления метанолом

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Казани за розничную торговлю нелицензионным алкоголем после массового отравления студентов метанолом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Татарстан.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ ("Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере")", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, на протяжении восьми лет подозреваемый приобретал у неустановленных лиц спирт и реализовывал его в Казани широкому кругу лиц. В том числе и одному из потерпевших. "При этом, по предварительным данным, молодые люди по ошибке выпили вместо приобретенной у него спиртосодержащей продукции жидкость, содержащую метанол, которую взяли из багажника автомобиля, в котором им был доставлен алкоголь", - сообщает пресс-служба.

16-17 ноября 2021 года в Казани были госпитализированы 14 молодых людей с признаками отравления метанолом. Следствием установлено, что в ночь с 15 на 16 ноября 18 человек отмечали день рождения в поселке Салмачи города Казани. 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Позже одна из девушек скончалась.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Полицейские задержали пятерых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.

19 ноября суд в Казани отказал в ходатайстве следователя арестовать одного из продавцов контрафактного алкоголя, который проходит фигурантом дела о массовом отравлении метанолом студентов в Казани. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным органам обжаловать решение суда.