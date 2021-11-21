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В ДТП в Ростовской области погиб подросток

Еще один школьник получил травмы и был доставлен в больницу
© Отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Девятнадцатилетний водитель за рулем автомобиля Kia Sportage сбил двоих несовершеннолетних пешеходов в Песчанокопском районе Ростовской области. В результате ДТП один из подростков умер, второй госпитализирован, сообщили в воскресенье журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла около 22:15 мск в субботу на улице Стерлева в селе Жуковском Песчанокопского района. По предварительным данным, 19-летний водитель Kia Sportage, водительский стаж которого составляет полтора года, сбил двух пешеходов, которые шли по левой обочине дороги по ходу движения транспорта.

"В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте ДТП, 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу", - сообщил представитель ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

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