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СМИ: один человек убит в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме

По данным радиостанции KAN, были ранены двое гражданских, один из которых умер в больнице, и двое полицейских
© REUTERS/Ammar Awad

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в воскресенье в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель восточной части города. Об этом сообщает израильское радио KAN.

По данным радиостанции, в результате нападения были ранены двое гражданских, один из которых позднее умер в больнице, и двое полицейских, чьи ранения оцениваются как легкие. Нападавший был нейтрализован ответным огнем, сообщила полицейская пресс-служба.

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