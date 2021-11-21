СМИ: один человек убит в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в воскресенье в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель восточной части города. Об этом сообщает израильское радио KAN.

По данным радиостанции, в результате нападения были ранены двое гражданских, один из которых позднее умер в больнице, и двое полицейских, чьи ранения оцениваются как легкие. Нападавший был нейтрализован ответным огнем, сообщила полицейская пресс-служба.