Умер экс-начальник самарского управления ФСБ Владимир Татауров

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник управления ФСБ по Самарской области Владимир Татауров, при котором были раскрыты ряд преступлений ОПГ "Законовские", умер на 57-м году жизни от болезни. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким ушедшего из жизни генерал-лейтенанта Владимира Федосеевича Татаурова - человека, который посвятил свою жизнь служению Родине. Владимир Федосеевич возглавлял управление Федеральной службы безопасности по Самарской области с 2015 по 2020 год. За пять лет под его руководством ведомством был раскрыт целый ряд преступлений, совершенных организованными преступными группами, пресечены коррупционные махинации, предотвращены теракты", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Владимир Татауров прослужил в пермском управлении ФСБ с 1992 по 2010 год. Затем был переведен в Волгоград, после этого - в Астрахань. В 2015 году возглавил управление ФСБ по Самарской области.

Под управлением Татаурова управление раскрыло ряд преступлений, связанных с ОПГ "Законовские", в результате чего были задержаны несколько высокопоставленных членов группировки, а также сотрудники правоохранительных органов. В их числе - бывший замначальника самарского управления Росгвардии Дмитрий Сазонов, обвиненный в получении взяток от ОПГ.