Женщина и ребенок пострадали при столкновении трех автобусов в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Три автобуса столкнулись на одной из улиц Оренбурга, в результате чего за медицинской помощью обратились женщина и малолетний ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Предварительно установлено, что 21 ноября на пр. Победы напротив д. 176 столкнулись три автобуса ПАЗ. 44-летний водитель одного из автобусов при движении по пр. Победы со стороны ул. Автомобилистов в сторону ул. Театральной не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущих пассажирских автобусов и допустил с ними столкновение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП семилетний ребенок и 48-летняя женщина с травмами обратились в медучреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.