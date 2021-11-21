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Росгвардейцы нейтрализовали жителя Подмосковья, устроившего стрельбу в доме сожительницы

Предполагается, что перед этим он убил свою мать и поджег ее дом
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали жителя подмосковного Солнечногорска, устроившего стрельбу в доме своей сожительницы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития алкоголя между 53-летним подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. "После чего мужчина направился в дом к своей матери, где предположительно совершил ее убийство и поджег домовладение", - сообщила Врадий.

Найдя ружье, мужчина вернулся в дом к своей сожительнице и открыл стрельбу по дверям и внутрь дома, требуя от женщины выйти к нему. "Женщина и находившиеся в ее доме родственники смогли укрыться от выстрелов и вызвать на место сотрудников полиции и Росгвардии", - отметила представитель ГСУ.

Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу в их сторону. "После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен", - сказала Врадий.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), обвинение ему пока не предъявлено. Проводится осмотр места происшествия, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. "После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части", - добавила Врадий.

В новость внесена правка (13:36 мск) - заголовок и лид передаются в новой редакции

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