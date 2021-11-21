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Пандемия COVID-19

СМИ: в Нидерландах пять полицейских получили травмы в ходе ночных беспорядков

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Гааге, где протестующие зажигали костры и запускали в сторону блюстителей порядка фейерверки

ГААГА, 21 ноября. /ТАСС/. Пять полицейских получили травмы в Нидерландах во время беспорядков в ночь с субботу на воскресенье. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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По данным телеканала, протесты против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, охватили на этот раз сразу несколько городов, в том числе Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Задержаны как минимум 28 человек. В Роттердаме, где беспорядки переросли в столкновения с полицией днем ранее, происшествий зафиксировано не было.

Наиболее серьезная ситуация в минувшую ночь сложилась в Гааге, где протестующие зажигали костры и запускали в сторону блюстителей порядка фейерверки. Здесь было задержано несколько человек, пять полицейский получили травмы, у одного из них было диагностировано сотрясение мозга.

Недовольство у протестующих вызывают коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

Теги
НидерландыПандемия COVID-19
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