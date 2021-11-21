Около попавшей в ДТП машины в Ленобласти нашли тело убитого мужчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Труп мужчины с перерезанным горлом был обнаружен возле разбитой в результате ДТП машины Mitsubishi Galant во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Рано утром 20 ноября от очевидцев поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом. На 24-м км трассы А-21 "Сортавала" во Всеволожском районе была обнаружена разбитая машина "Mitsubishi Galant", а рядом лежало тело человека. После осмотра было установлено, что у мертвого мужчины перерезано горло, поэтому стало очевидно, что это не жертва ДТП. В данный момент ведется проверка", -сообщил источник.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В прокуратуре Ленинградской области ТАСС сообщили, что по факту произошедшего следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Ход его расследования поставлен на контроль надзорным ведомством. Других подробностей в ведомстве не привели.

Ранее в СМИ появилась информация, что около четырех часов утра 20 ноября автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник на 24-м км трассы А-21 "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти, от удара из багажника на асфальт выпал труп мужчины. Участники ДТП покинули место происшествия, трое мужчин пытались скрыться в лесу. В салоне машины были обнаружены следы крови, а в багажнике нашли лопаты, веревки, тряпки и пакеты, по одной из версий тело везли в лес, чтобы скрыть улики преступления.