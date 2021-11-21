В Нижегородской области адвоката поместили в психбольницу после угроз убийством продавцу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против адвоката из Москвы, который угрожал убийством женщине-продавцу из села Дивеево Нижегородской области, которая отказалась продавать ему алкоголь. Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу, сообщается в воскресенье на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской конторы г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, ночью 15 сентября подозреваемый, находясь на территории автозаправки в селе Дивеево Нижегородской области, поссорился с продавцом-кассиром, которая отказалась продавать ему алкоголь. После этого он достал нож и стал угрожать женщине убийством.

В настоящее время подозреваемый находится на лечении в психиатрической больнице, сообщили следователи. В отношении него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.