Полиция задержала участников ДТП, у которых из машины выпал труп

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21ноября. /ТАСС/. Полиция задержала участников аварии, которая произошла 20 ноября на 24-м км автодороги "Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате ДТП из багажника автомобиля выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Все трое злоумышленников покинули место происшествия, однако позже были задержаны сотрудниками уголовного розыска, после чего были переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. Сотрудники регионального управления угрозыска по горячим следам раскрыли это преступление и задержали подозреваемых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что авария произошла 20 ноября около четырех часов утра на 24-м км автодороги А-121 "Сортавала". Из-за скользкой дороги водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и врезался барьерное ограждение. На месте было обнаружено тело неизвестного мужчины. Правоохранители поняли по повреждениям на теле, что было совершено убийство. В багажнике они обнаружили лопату. По версии полиции, предполагаемые виновники гибели мужчины хотели избавиться от тела, но попали в ДТП и скрылись с места аварии.

По данным полиции, один из участников аварии - 26-летний уроженец Луганской области. 19 ноября в Калининском районе его избили, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на помощь он позвал своего 23-летнего знакомого, чтобы отомстить обидчикам. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения. После чего решили избавиться от тела, отвезя его в лес. Они погрузили тело в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, который принадлежит 26-летнему мужчине. Поскольку оба злоумышленника были пьяны, они привлекли еще одного знакомого, но он не справился с управлением автомобилем и врезался в ограждение.

По версии полиции, задержанные могут быть причастны и к другим преступлениям, эта информация проверяется.

Ранее в прокуратуре Ленинградской области ТАСС сообщили, что следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Ход его расследования поставлен на контроль надзорным ведомством.