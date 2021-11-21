В ДТП на трассе в Подмосковье погиб девятилетний ребенок

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Встречное столкновение грузовика и легковой машины произошло на трассе в Подмосковье, в результате погиб ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 18:30 мск на 21-м км трассы А107 произошло встречное столкновении грузового и легкового автомобилей. В результате ребенок девяти лет погиб, еще трое взрослых пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, все пострадавшие находились в легковой машине. На месте ЧП работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП уточняются.