Пожар начался в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В хостеле на Волгоградском проспекте в столице произошло возгорание, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В хостеле по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8 начался пожар. Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности. Из окон идет густой дым, люди просят о помощи", - рассказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по этому адресу располагается хостел "Луна". Как сообщают в пресс-службе МЧС России, площадь пожара выросла до 120 кв. метров. Ранее источник ТАСС заявил, что площадь пожара составляет 100 кв. метров.

"Предварительно, происходит возгорание на площади 120 кв. м. При помощи пожарных автолестниц из здания спасено 15 человек", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что возгорание происходит на первом этаже трехэтажного административного здания. Причины пожара уточняются.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, ранг пожара был повышен со второго до третьего уровня сложности.

Как в свою очередь сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, группировку по тушению пожара увеличили до 235 человек и 70 единиц техники. "Для скорейшей локализации огня на месте пожара произведено наращивание сил и средств. К тушению привлечено 70 единиц техники 235 человек, в том числе от МЧС России 40 единиц техники и 147 человек", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщилось, что к тушению привлечено 28 единиц техники и порядка 60 человек.

В Департаменте транспорта Москвы отметили, что в связи с пожаром по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8 перекрыто движение по улице Новоостаповская. "На месте работают оперативные службы города. Затруднений движения на прилегающих улицах нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.