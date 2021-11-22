Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В Департаменте транспорта Москвы добавили, что перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении ТТК. Ранее сообщалось, что нет движения по улице Новоостаповская. На месте работают оперативные службы города. Затруднений движения на прилегающих улицах нет.

Вечером в воскресенье в хостеле на юго-востоке Москвы произошел пожар на первом этаже трехэтажного административного здания. Пожарные, прибыв на место, незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, в 00:57 мск пожар был потушен, его площадь составила 300 кв. метров. Пожарные спасли 30 и эвакуировали 120 человек из горящего хостела. Прокуратура начала проверку.