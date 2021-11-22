CBS: при наезде автомобиля на участников рождественского парада в США погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб после того, как автомобиль протаранил участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS со ссылкой на представителей властей.

Ранее начальник полицейского управления города информировал, что приблизительно в 16:39 (01:39 мск) красный внедорожник протаранил участников рождественского парада. Сообщалось о более чем 20 пострадавших. Как подчеркивает CBS, жителей близлежащих районов города просят не выходить из дома.

"Приблизительно в 16:39 (01:39 мск) красный внедорожник протаранил участников рождественского парада, - сказал Дэн Томпсон, выступление которого транслировали американские телеканалы. - В результате инцидента пострадали более 20 человек". Сейчас опасность миновала, отметил Томпсон, не уточнив, есть ли в результате инцидента погибшие.

По словам начальника полицейского управления Уокешо, в распоряжении правоохранителей находится автомобиль, предположительно участвовавший в инциденте. Кроме того, им удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". Не уточняется, идет ли речь о водителе автомобиля.

Ранее телекомпания CBS утверждала со ссылкой на источник, что после того, как автомобиль въехал в толпу, на месте происшествия раздались выстрелы. СМИ отмечали, что водитель, вероятно, скрылся с места происшествия. Зрители и участники парада эвакуированы.

На видеозаписи, которую распространяют пользователи Twitter, видно, как красный внедорожник въезжает в участников парада и уезжает с места происшествия. На другой видеозаписи запечатлен, предположительно, тот же автомобиль, на большой скорости движущийся по маршруту рождественского парада, сам момент происшествия на зафиксирован. Еще на одной видеозаписи видно, как внедорожник сбивает ограждения в зоне проведения парада.