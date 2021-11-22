Главу оперативно-разыскной части СБ УМВД в Забайкалье арестовали за превышение полномочий

ЧИТА, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае отправил под арест начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Сергея Тохсырова, которого обвиняют в превышении полномочий. Об этом в понедельник сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по региону Егор Марков.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявлено обвинение начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения УМВД. По ходатайству следствия в отношении начальника ОРЧ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении старшего оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал Марков.

Как уточнили в следственном управлении, обоих сотрудников полиции обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, обвиняемые, превышая полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции к незаконным действиям, угрожая "негативными последствиями".

Сергея Тохсырова и его подчиненного задержали в Чите 18 ноября, на их рабочих местах прошли обыски. Из-за уголовного дела руководство УМВД отстранило обоих от служебных обязанностей на время следствия. Если вину отстраненных сотрудников докажут, их уволят из МВД по отрицательным основаниям.