Теплоход, севший на мель под Астраханью, сняли с мели усилиями экипажа

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Теплоход, на борту которого находилось восемь человек, севший на мель 21 ноября в Волго-Каспийском морском судоходном канале под Астраханью, снят с мели самостоятельно усилиями экипажа, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"22 ноября в 07:00 (06:00 мск) [члены экипажа] самостоятельно сняли судно с мели", - сказали в пресс-службе, отметив, что пострадавших нет.

Информация о том, что в Икрянинском районе, на 158-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Абескун", следовавший по маршруту месторождение им. Филановского - порт Астрахань, поступила спасателям в 16:55 (15:55 мск) 21 ноября от дежурного Морского спасательно-координационного центра. Сообщалось, что судовой ход нарушен не был, пробоин и утечки нефтепродуктов нет.