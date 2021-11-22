Уголовное дело возбудили в Оренбуржье по факту нарушения правил размещения бурового шлама

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов по факту размещения бурового шлама в Красногвардейском районе Оренбургской области без защитного покрытия почвы, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов, поступивших из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, коммерческая организация разместила на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Красногвардейском районе Оренбургской области отходы бурения без специального покрытия, что могло повредить плодородный слой почвы. Как уточняется в сообщении, компания зарегистрирована и расположена в Самарской области. Следователи уже изъяли необходимые для расследования уголовного дела документы в коммерческой организации и в администрации Красногвардейского района. По данным ведомства, допрашиваются работники предприятия и сотрудники районной администрации.

"С целью установления ущерба окружающей среде в рамках уголовного дела будет произведена необходимая судебная экспертиза", - добавили в управлении.