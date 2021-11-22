В горах на юго-западе Китая погибли четыре геолога

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Четыре пропавших члена экспедиции Управления геологической разведки КНР найдены в понедельник погибшими на территории покрытого лесами горного массива в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщило агентство "Синьхуа".

Как уточнили местные власти, геологи пропали без вести 15 ноября, в их поисках приняли участие порядка 3 тыс. человек. Самому старшему из погибших было 32 года, самому младшему 25 лет. Все они отслужили в армии.

Причина их смерти выясняется, ведется следствие.