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В горах на юго-западе Китая погибли четыре геолога

Причина их смерти выясняется

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Четыре пропавших члена экспедиции Управления геологической разведки КНР найдены в понедельник погибшими на территории покрытого лесами горного массива в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщило агентство "Синьхуа".

Как уточнили местные власти, геологи пропали без вести 15 ноября, в их поисках приняли участие порядка 3 тыс. человек. Самому старшему из погибших было 32 года, самому младшему 25 лет. Все они отслужили в армии.

Причина их смерти выясняется, ведется следствие.

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