В Омске пресекли деятельность пособника международной террористической организации

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли в Омске деятельность пособника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Омской области.

"УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области во взаимодействии с УФСБ России по Республике Татарстан и Свердловской области пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации "Исламское государство" жителя Омска, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона", - сказали в пресс-службе.

Правоохранительные органы установили, что задержанный вступил в контакт с активным участником ИГ, который занимался вербовкой граждан России, и по его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя денежные средства на банковскую карту. По данном факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие террористической деятельности".

В настоящий момент ФСБ проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий и устанавливает все обстоятельства совершения преступления.