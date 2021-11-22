Дело возбудили на Алтае после пожара с тремя погибшими

ТАСС, 22 ноября. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, на пожаре в частном доме в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, хозяйка дома, проживавший с ней мужчина и его брат незадолго до возгорания распивали спиртные напитки. Малолетний сын женщины находился в доме со взрослыми. Днем сожитель хозяйки дома обнаружил, что в месте установки печи начался пожар и стал его тушить. Несмотря на принимаемые меры, огонь быстро распространился. Из-за густого дыма мужчина не смог найти находившихся в доме людей и ему пришлось покинуть горящее жилище. Оставшиеся в доме женщина с сыном и их гость погибли", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Пожар в частном доме по улице Плодово-Ягодной в Горно-Алтайске произошел в воскресенье. После его тушения были обнаружены тела трех человек, в том числе ребенка 2013 года рождения.