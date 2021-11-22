Что известно о наезде автомобиля на участников рождественского парада в США

Задержанный с наркотиками мужчина оказался причастным к хищению 17 млн рублей у москвички

Как отметили в столичном ГУ МВД России, во время задержания злоумышленник успел собрать различные предметы и вещества в дорожный чемодан и выбросить его в окно

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