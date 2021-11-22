Что известно о наезде автомобиля на участников рождественского парада в США

Автомобиль въехал в рождественскую процессию в городе Уокешо (штат Висконсин). Погибли пять человек.
ТАСС собрал все, что известно на данный момент.
- Инцидент произошел приблизительно в 16:39 (01:39 мск).
- По данным источника CBS, после того, как автомобиль въехал в толпу, на месте происшествия раздались выстрелы.
- Погибли пять человек, еще 40 получили травмы. Госпитализированы по меньшей мере 28 человек, трое находятся в критическом состоянии.
- Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточнялось, идет ли речь о водителе автомобиля.
- Правоохранители пока не располагают информацией о связи инцидента с терроризмом.
- Белый дом следит за развитием событий в Уокешо. Федеральные власти "предложили руководству штата и города любую необходимую поддержку".