ФСБ пресекла канал сбыта боеприпасов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Центральному военному округу пресекли канал сбыта боеприпасов, в отношении жителя поселка Красный, который был задержан, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Центральному военному округу вскрыта и пресечена преступная деятельность жителя поселка Красный Свердловской области, который незаконно приобрел и хранил боеприпасы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства у задержанного обнаружены и изъяты два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра, а также наркотические вещества", - говорится в сообщении.

В отношении жителя поселка Красный полиция возбудила три уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов") и ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <…>").