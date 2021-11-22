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Прокуратура начала проверку по факту отравления более 20 жителей Новосибирской области

Они покупали продукты в кафе "Суши-Хаус"

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Прокуратура инициировала проверку по факту сообщения об отравлении более чем 20 жителей в Татарске Новосибирской области, которые покупали продукты в кафе "Суши-Хаус", говорится в сообщении прокуратуры региона.

"22 ноября Татарский межрайонный прокурор в связи с поступившей к нему информацией из территориального отдела Роспотребнадзора организовал проверку. Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура оценит в соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в кафе.

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