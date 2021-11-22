Водителю, сбившему младенца в Новой Москве, предъявили обвинение

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение мужчине, который в пьяном виде за рулем "Газели" сбил насмерть младенца в деревне в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

"Фигуранту уголовного дела о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.

Прокуратура считает обвинение обоснованным.

Ранее о ДТП на территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенское, в результате которого погиб младенец, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Сообщалось, что, по предварительным данным, женщина с детьми шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта. Водитель был пьян.