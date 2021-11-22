Военный суд освободил из СИЗО двух фигурантов дела офицеров управления авиации ФСБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Суд перевел из СИЗО под домашний арест начальника шестого отдела управления авиации ФСБ Юрия Кравченко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в 235-м Гарнизонном военном суде.

"Суд изменил меру пресечения и перевел Кравченко из СИЗО под домашний арест. Он запретил обвиняемому общаться со свидетелями, обвиняемыми, иными лицами из числа участников судопроизводства по уголовному делу, кроме допущенных к участию защитников, со всеми должностными лицами, военнослужащими и работниками управления авиации ФСБ России, представителями средств массовой информации по обстоятельствам уголовного дела, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, в том числе письма, телеграммы, посылки, бандероли и электронные послания", - сказали в суде. С ходатайством об изменении меры пресечения вышел военный следователь, который расследует это дело.

В решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС, сказано, что в ходе дополнительного допроса Кравченко, "возражая против предъявленного ему обвинения, дал развернутые пояснения по интересующим следствие обстоятельствам служебной деятельности, ответил на все заданные ему вопросы, сообщил о своей готовности ответить и на другие вопросы следствия, чем продемонстрировал готовность к оказанию содействия в расследовании его уголовного дела, в связи с чем следователь приходит к выводу о необходимости применения к Кравченко домашнего ареста в качестве меры пресечения". Кроме этого, в суде ТАСС сообщили, что из СИЗО освобожден и другой фигурант дела - заместитель генерального директора ООО "АсСтрой" Вазген Бабаханян. Ему избрали запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

В настоящее время под стражей остаются заместитель начальника шестого отдела управления авиации ФСБ Артем Сохин и один из офицеров этого подразделения Сергей Романов.

Сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63,5 млн рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017-2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО "АсСтрой". Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям. Как следует из материалов дела, компания должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По данным газеты "Коммерсантъ", обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок.