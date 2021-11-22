Число жертв отравления в семье в Ростовской области возросло до трех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Число жертв отравления неизвестным веществом в семье в станице Бессергеневской в Ростовской области, где накануне умерли два ребенка, увеличилось до трех. Умерла еще одна девочка, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

21 ноября пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила, что семья из шести человек отравилась неизвестным веществом в станице Бессергеневской, двое детей в возрасте семи и восьми лет умерли. Остальные члены семьи - двое взрослых и двое несовершеннолетних - находились в реанимационном отделении больницы.

"В реанимации скончалась еще одна девочка", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС сообщал, что следователи проверяют ряд версий отравления. Специалисты взяли пробы мяса, которое употребляли в пищу члены семьи.

По факту смерти детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства, в рамках которой будет дана оценка действиям родителей детей и органов системы профилактики.