Следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка в Саратовской области

ТАСС, 22 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего юноши в Балаково в Саратовской области, которому стало плохо в школе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следственным отделом по городу Балаково следственного управления СК РФ по Саратовской области по факту смерти 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, 9 ноября утром ученик средней школы в Балаково обратился в медпункт из-за ухудшения самочувствия. Медработник школы пытался оказать ученику первую помощь, а также вызвал бригаду скорой помощи. Медики доставили юношу в реанимацию, где спустя некоторое время он скончался.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия. "Изъяты необходимые медицинские документы, по которым будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти юноши. Также будет проведен ряд других необходимых экспертных исследований", - отметили в пресс-службе регионального управления СК.