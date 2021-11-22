Автоматическая система пожаротушения не сработала в сгоревшем хостеле в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Хостел на Волгоградском проспекте в Москве, где в воскресенье произошел крупный пожар, был оборудован автоматической системой пожаротушения, но она не сработала. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Хостел был оборудован автоматической системой пожаротушения, но в момент возникновения пожара она не сработала. Устанавливается, была ли она отключена или неисправна", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожарные обнаружили несколько непотушенных очагов возгорания и продолжают проливку.

Вечером в воскресенье в хостеле на Волгоградском проспекте Москвы начался пожар. Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Пожарные спасли 30 человек, эвакуировали 120 человек, пострадали трое.