Пьяный житель Марий-Эл убил 10-месячного ребенка

ТАСС, 22 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Республики Марий-Эл, который подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения убил 10-месячного ребенка. Об этом сообщается на сайте СК России.

В ночь на 21 ноября в Медведевском районе Республики Марий Эл было обнаружено тело 10-месячного мальчика. По предварительным данным, родители ребенка оставили с бабушкой и ее сожителем. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мальчику удары кулаками по голове, шее и туловищу. От полученных повреждений младенец скончался.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщили в СК.

Сотрудникам управления СК РФ по Республике Марий Эл совместно с сотрудниками полиции удалось установить 49-летнего подозреваемого. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.