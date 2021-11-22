В Волгограде задержали стрелявшего из винтовки мужчину

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Жителя Тракторозаводского района Волгограда, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в воздух из предмета, схожего с винтовкой Мосина, подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Он задержан, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"В полицию поступило сообщение от жительницы одного из садоводческих товариществ Тракторозаводского района о прозвучавших выстрелах. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы установили личность мужчины, который произвел выстрелы. В ходе осмотра его домовладения изъяты три предмета, схожих с винтовкой Мосина, и предмет, схожий с ППШ-41, а также патроны", - сказали в пресс-службе, добавив, что подозреваемый задержан и находится под административным арестом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что стрелявшим в воздух мужчиной оказался ранее судимый за незаконное хранение оружия 53-летний местный житель. Он пояснил, что хранил в своем доме оружие, которое нашел во время раскопок на полях в Волгоградской области.