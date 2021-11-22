Задержанный с наркотиками мужчина оказался причастным к хищению 17 млн рублей у москвички

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный с наркотиками на Ходынском бульваре в Москве, оказался причастным к хищению 17 млн рублей у жительницы столицы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники установили 28-летнего москвича, предположительно причастного к сбыту запрещенных средств", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, во время задержания в доме на Ходынском бульваре злоумышленник успел собрать различные предметы и вещества в дорожный чемодан и выбросить его в окно. Позже было установлено, что в чемодане находилось 312,9 грамм амфетамина. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил с целью дальнейшего сбыта.

В ходе расследования полицейские установили причастность задержанного к еще одному преступлению. Выяснилось, что 44-летней москвичке позвонили неизвестные и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, убедили ее снять деньги с личного банковского счета, а также оформить кредит. По словам звонивших, это якобы было нужно для сохранения накоплений женщины. Поверив им, она перевела часть денег на указанные счета, а часть передала курьеру, общая сумма составила порядка 17 млн рублей.

"Установлено, что задержанный мужчина, выполняя указания сообщников, в качестве курьера встретился с потерпевшей и получил от нее денежные средства. На похищенные деньги аферист, с его слов, приобрел автомобиль и партию наркотических веществ", - добавили в пресс-службе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1), а также мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый арестован.