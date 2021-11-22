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Сгоревший на юго-востоке Москвы хостел проверяли три раза за год

По словам источника, последняя проверка проводилась месяц назад

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Хостел на Волгоградском проспекте в Москве, в котором вечером в воскресенье начался пожар, в 2021 году трижды проверяли на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В январе 2021 года в этом хостеле произошел пожар, после этого его трижды за год проверяли инспекторы Госпожнадзора. Они выявили множество нарушений", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнил, что последняя проверка проводилась буквально месяц назад. Некоторые выявленные нарушения не устранялись в срок, поэтому к административной ответственности было привлечено 16 должностных лиц.

Вечером в воскресенье в хостеле на Волгоградском проспекте Москвы начался пожар. Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Пожарные спасли 30 человек, эвакуировали 120 человек, пострадали трое.

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