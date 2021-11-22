{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье загорелся мебельный цех

По предварительным данным, пострадавших нет

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Мебельный цех загорелся на Ставрополье. Площадь возгорания превышает 300 кв. м, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 11:10 мск поступило сообщение о возгорании в мебельном цехе по адресу: г. Георгиевск, ул. Кленовая, 7, предварительно, площадь возгорания - 304 кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений люди покинули помещение. К тушению привлечено 34 человека и 12 единиц техники.

Теги
РоссияСтавропольский край
Экс-главу фирмы-подрядчика осудили условно за хищение 6,5 млн рублей при реконструкции БДТ
Суд назначил Александру Коченову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года
Читать полностью