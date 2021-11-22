На Ставрополье загорелся мебельный цех

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Мебельный цех загорелся на Ставрополье. Площадь возгорания превышает 300 кв. м, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 11:10 мск поступило сообщение о возгорании в мебельном цехе по адресу: г. Георгиевск, ул. Кленовая, 7, предварительно, площадь возгорания - 304 кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений люди покинули помещение. К тушению привлечено 34 человека и 12 единиц техники.