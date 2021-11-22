В Петербурге задержали подозреваемых в попытке мошенничества со страховками на 27 млн руб.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге шесть человек, которые подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники покупали дорогостоящие автомобили, а затем перегоняли их из России в страны ближнего зарубежья, где перепродавали. После этого они обращались в страховые компании с заявлениями о хищении машин и компенсации ущерба якобы в связи с угоном. "В настоящее время установлены обстоятельства пяти эпизодов мошеннических действий. Общая сумма страховых выплат, которую фигуранты планировали получить, составляет почти 27 млн рублей", - сказала Волк.

Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось, поскольку службы безопасности страховых компаний выявили их намерения. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое мужчин и три женщины", - добавила представитель МВД.

В настоящее время четверо подозреваемых арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.