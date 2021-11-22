Полиция вновь требует привлечь Элджея к ответственности за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы вновь получил протокол а об административном правонарушении в отношении рэпера Элджея (Алексей Узенюк), которого подозревают в пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Материал в отношении Узенюка А.А. вновь поступил в суд. Ему вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Дата рассмотрения дела пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.

Ранее суд вернул протокол в отношении Элджея об административном правонарушении из-за нарушений, выявленных судьей при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству.

Как сообщала ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея". Кроме того, зарегистрированному в Уфе лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.