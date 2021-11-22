Прокуратура подала в суд на мэрию Томска за загрязнение сточными водами реки Томь

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Томской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку и выявили на пяти улицах Томска участки слива в реку Томь сточных вод, в которых превышена концентрация загрязняющих веществ. Чтобы устранить нарушения и наладить очистку воды, сотрудники надзорного органа обратились в суд с иском к городской администрации, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Проверка показала, что, несмотря на наличие предписаний Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, городским департаментом не принимаются необходимые меры для очистки стоков, сбрасываемых в реку через водовыпуски, расположенные в районе переулков Буяновский и Дербышевского, улиц Беленца и Карла Маркса, а также в окрестностях ТЭЦ-1 в городе Томске", - говорится в сообщении.

В сбрасываемых водах обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ. Природоохранной прокуратурой в Кировский районный суд Томска направлено исковое заявление с требованием привести показали к нормативу. Иск составлен к администрации Томска.

Томь - один из крупнейших притоков реки Обь, которая считается главной водной артерии в Западной Сибири. Обь впадает в Карское море на Северном морском пути. На всей протяженности Оби находятся 14 городов, в том числе областные центры Новосибирск и Барнаул.