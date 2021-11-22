СК возбудил дело против осужденного, укусившего сотрудника колонии в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Осужденный, отбывающий наказание в Калининграде, укусил сотрудника колонии при проведении обыска перед водворением его в штрафной изолятор. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте регионального СУ СК.

"Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительной колонии № 9 УФСИН России по Калининградской области, возбуждено уголовное дело. 24-летний молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24-летний подозреваемый, осужденный в 2018 году за кражи, разбои, угон, похищение документов к 10 годам лишения свободы, отбывая назначенное судом наказание в исправительном учреждении, повредил видеокамеры, установленные в одном из помещений. За допущенное нарушение он подлежал водворению в штрафной изолятор. При проведении личного обыска перед водворением в изолятор подозреваемый умышленно укусил сотрудника колонии за предплечье. По данной статье ему грозит лишения свободы на срок до пяти лет.