В ХМАО заблокировали три сайта с информацией о продаже поддельных медсправок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать три сайта по продаже поддельных медицинских справок для владения оружием. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети "Интернет" выявила три сайта, на которых размещалась информация о продаже поддельных справок об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, чтобы ограничить доступ к сайтам прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании данной информации, запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован. За подделку официального документа, его изготовление, сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.